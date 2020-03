IL FRONTE SANITARIO

ASCOLI Sono salite a nove le persone positive al coronavirus nel Piceno. Dopo l'imprenditore che vive alle porte di Ascoli e che ieri si è aggravato con il ricovero in terapia intensiva all'ospedale di San Benedetto , i quattro dipendenti comunali e un parente di uno di loro, la settima persona positiva al tampone del Covid-19 è un familiare di uno dei dipendenti dell'Arengo. La positività della settima persona è venuta fuori grazie alle interviste fatte dal Dipartimento di Prevenzione (sono un'ottantina le persone che sono venute a contatto con il primo dipendente contagiato), dopo i casi di positività scoppiati in Comune che a questo punto, se l'epidemia non dovesse arrestarsi, rischia di diventare il focolaio del coronavirus ad Ascoli.

La coppia

Le altre due persone positive al Covid-19 sono una coppia di Monsampolo, di 66 anni l'uomo e 62 anni la moglie. L'uomo viaggia spesso nel nord Italia per motivi di lavoro e recentemente era stato a Brescia e Bologna. Anche loro sono stati ricoverati all'ospedale di S. Benedetto perché le loro condizioni di salute destano qualche preoccupazione. Sul piano sanitario, mentre rimangono stabili le condizioni del dipendente dell'Arengo trasferito al reparto di Rianimazione dell'ospedale Madonna del Soccorso di S. Benedetto, c'è da registrare il peggioramento della prima persona individuata positiva al tampone del Covid-19, l'imprenditore ascolano tornato dalla settimana bianca a Bormio e anche lui trasferito nel reparto di terapia intensiva del nosocomio della città costiera L'aumento improvviso di persone contagiate dal coronavirus, solo tre giorni fa Ascoli era il fanalino di coda nella Marche con zero casi, ha fatto scattare l'allarme nell'Area Vasta 5. In queste ore si sta limando il piano operativo di emergenza della stessa Area Vasta 5 e rispetto alle ipotesi iniziali, che vedevano l'ospedale Mazzoni di Ascoli destinato ai pazienti contagiati dal Covid-19 e l'ospedale di San Benedetto per i pazienti normali, adesso c'è una inversione di tendenza. Nel senso che mentre il nosocomio ascolano verrebbe riservato ai malati con patologie non riconducibili al coronavirus, la struttura della città costiera diventerebbe il centro dell'Area Vasta 5 per il Covid-19. Se è vera questa ipotesi, i 21 posti letto dell'ex reparto di malattie infettive del Mazzoni sopra il centro trasfusionale, potrebbe essere riservato ai pazienti non Covid-19 trasferiti in un'ala dell'ospedale di Benedetto. Probabile un'ulteriore stretta agli accessi all'ospedale.

Gli uffici amministrativi

Che la situazione sia critica è dimostrato anche dal fatto che il gruppo Gabrielli ha chiuso gli uffici amministrativi di Monticelli per precauzione. Una decisione i cui motivi restano, al momento, non definiti. Intanto, continuano a scarseggiare le mascherine nell'Area Vasta 5. Il Dipartimento di Prevenzione ha lanciato l'allarme e, al netto delle diecimila mascherine e degli 800 paia di guanti scomparsi nei giorni scorsi dagli ospedali di Ascoli e di S. Benedetto, sembra che il prezioso materiale, sollecitato dalla Prefettura, dovrebbe arrivare in provincia nella giornata di lunedì. Così come i respiratori.

Nino Orrea

