IL FRONTE SANITARIO

ASCOLI Si sono improvvisamente aggravate le condizioni del dipendente del Comune di Ascoli di 55 anni positivo al coronavirus. Ieri mattina è stato trasferito all'ospedale Madonna del Soccorso di S. Benedetto, dove è ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili. Purtroppo però il contagio a Palazzo Arengo si sta diffondendo. Nella tarda serata di ieri è giunto l'esito di altri quattro tamponi purtroppo positivi: si tratta di due colleghe e di un collega di lavoro del dipendente contagiato che hanno fra i 40 e i 50 anni di età. A questi tre si aggiunge il padre di una delle due dipendenti comunali che è rimasto infettato. Per il Dipartimento di Prevenzione a questo punto le indagini per risalire a tutte le persone che sono state a contatto con i 4 dipendenti comunali sia un ufficio che fuori diventa molto difficile. Prima della febbre sopraggiunta venerdì notte, infatti, il primo dipendente infetto si era recato in ufficio nei giorni precedenti partecipando a riunioni. All'Arengo, come è normale, si respira un'aria densa di preoccupazione, tanto che molti dei colleghi del dipendente comunale sono stati sottoposti alla prova del tampone. Esame a cui si è sottoposto anche il sindaco, Marco Fioravanti, ma il tampone ha dato esito negativo. Ad oggi, molti campioni effettuati sul personale comunale che è stato a stretto contatto con il loro collega, hanno dato esito negativo ma non tutti. In totale, nella giornata di ieri, sono stati effettuati poco più di un centinaio di tamponi, e quelli esaminati hanno dato esito negativo, salvo i quattro di ieri sera. E ora si teme che Palazzo Arengo possa diventare un focolaio. Confortanti invece le notizie che arrivano dall'Area vasta 5 sulle condizioni dell'imprenditore di 63 anni di una frazione alle porte di Ascoli, anche lui positivo al Covid-19, giudicate stazionarie e che al momento non destano preoccupazioni. L'imprenditore è ancora in quarantena, in isolamento domiciliare. Nel capoluogo piceno sono invece 73 gli isolamenti domiciliari (8 sintomatici).

L'allarmismo

Nella giornata di ieri, sono circolati alcuni messaggi vocali sulla situazione drammatica all'Arengo che hanno creato il panico fra il personale e non solo. Oltre a fornire precisi dati sensibili sulla persona contagiata sono state date alcune informazioni che, almeno da quanto trapela dall'Area Vasta 5, non sono del tutto veritiere. Non è escluso che il messaggio possa finire all'attenzione della magistratura per individuare l'autrice.

Le mascherine

Intanto, gli infermieri dell'Area Vasta 5, hanno mostrato preoccupazione per una lettera della direzione sanitaria circa l'uso di mascherine e altre protezioni che sarebbero assicurate solo per alcuni operatori sanitari ma non per tutti. Timori ai quali ha risposto la stessa direzione sanitaria dell'Area vasta , ricordando i casi in cui va indossata la mascherina, facendo riferimento a fenomeni di saccheggio delle scorte di reparto (sembrano che siano scomparse ben 10mila mascherine) e alla sparizione di 800 paia di guanti presso l'ospedale Madonna del Soccorso di S. Benedetto. Episodi sui quali è stata aperta una indagine interna con la riserva di presentare esposti e denunce alla Procura della Repubblica.

Nino Orrea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA