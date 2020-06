Il food per conquistare il mondo

LA PROMOZIONE

COMUNANZA Un autentico talento della cucina, quella che dietro alla raffinatezza cela spiccata creatività, cultura non solo culinaria, studio, professionalità. Un viaggiatore internazionale affamato di novità che lo portano poi a sperimentare in cucina. Tiene alto all'estero il nome delle Marche e del territorio dei Sibillini Francesco Gionni, il travel foodchef comunanzese che ha conquistato molti consensi in giro per il mondo con il suo stile culinario insolito e innovativo. Formazione internazionale con alcuni fra i migliori chef di ristoranti 3 stelle Michelin.

La promozione

Accompagna inoltre turisti stranieri nei luoghi più belli, raffinati e meno conosciuti di alcune regioni italiane tra cui le Marche seguendo la scoperta del cibo nella sua declinazione più culturale, interprete della tradizione locale, anche reinventata e a volte contaminata con altre culture culinarie. Ha inventato una professione nuova, quella del cuoco viaggiatore. Stimoli che Gionni raccoglie girando il mondo, dagli Usa al centro America, dall'Europa all'oriente, facendo anche consulenza e corsi di cucina a chi vuole aprire un ristorante.

Spopola su instagram (instagram.com/travel_foodchef?igshid=156jl2oea6vou) dove pubblica piatti speciali con tanto di immagini in 3D, spiegando la realizzazione: l'alta cucina resa praticabile da tutti. Così ha reinventato la promozione social dei territori, pubblicando foto dei suoi piatti da un davanzale di finestra dove sullo sfondo si vede l'ambiente circostante, con una duplice funzione: legare il piatto proposto al territorio, anche in contrasto. Prossima protagonista sarà anche la zona dei Sibillini, quando fra qualche settimana, da Parigi dove ora vive, tornerà dalla sua famiglia a Comunanza.

I piatti della tradizione

Piatti della tradizione locale anche rielaborati in versioni più creative, con sullo sfondo l'habitat montano. Con l'agenzia Yep Tour (www.yeptourevent.it) specializzata in vacanze originali con esperienze insolite (sia individuali che per gruppi) con cui collabora, prima del covid aveva già programmato, poi interrotto, il Tour con lo chef ambientato nelle Marche e tra le mete i Sibillini, facendo immergere i turisti stranieri e italiani in attività esperienziali con filo conduttore il cibo, come la produzione del miele, percorsi naturistici, corsi di cucina locale, visita alle cantine, scoperta del tartufo e delle erbe spontanee dei Sibillini e così via.

I viaggi

«Viaggio tanto dice Gionni - ma le Marche è uno dei posti più belli del mondo. Fondamentale però l'organizzazione. Manca ad esempio un aeroporto ben collegato. E' poco pratico portarci i turisti dall'estero. Il territorio dei Sibillini ha un'appeal turistico notevole, molto appetibile per gli stranieri, però manca la voglia di credere che col turismo ci si possa vivere. Occorre la mentalità, voler investire su questa convinzione e poi farsi conoscere, un sistema organizzativo e promozionale di territorio e non singolo, moderno, flessibile e adeguato alle continue nuove richieste dei turisti. Una zona con tante potenzialità enormi ancora inespresse».

Francesco Massi

