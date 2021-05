Il consiglio comunale, dopo l'approvazione delle riduzioni delle tariffe Tari, ha confermato anche le agevolazioni esistenti, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche. Nello specifico, queste le più importanti. Abbattimento del 30% della parte variabile per chi provvede al compostaggio domestico; riduzione del 20% della parte variabile per chi utilizza pannolini lavabili per bambini fino al 3° anno di età; agevolazioni fino al 35% per famiglie con figli a carico; agevolazioni per i primi tre anni per le giovani coppie conviventi ad Offida; esenzione totale per 10 anni per i nuovi concittadini; esenzione per tre anni per le nuove attività che si insedieranno nel territorio comunale; agevolazioni per le attività già esistenti che assumeranno nuovo personale; riduzione del 20% della parte fissa e variabile della tariffa per alberghi con ristorante, osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, birrerie, mense, bar, caffè, pasticceria, che si dotino di impianto di depurazione dell'acqua potabile ad uso ristorazione e somministrazione. La quota di riduzione scende al 15% nel caso in cui tali attività dimostrino di utilizzare acqua minerale in bottiglie di vetro a rendere; riduzione pari al 10% della quota variabile della tariffa alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci; riduzione della tariffa tassa rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale. InfoTributi (link: https://www.comune.offida.ap.it/tributi/tari.php).

