IL FINANZIAMENTO

La biblioteca provinciale di Storia contemporanea Toria riapre al pubblico. Sarà possibile, a partire da lunedì 13 settembre, usufruire, su appuntamento, delle sale consultazione e lettura. Sarà attivo il servizio prestiti che non è mai stato sospeso nonostante la difficile situazione pandemica. In ottemperanza alle indicazioni per il contenimento del contagio da coronavirus, per accedere alla biblioteca sarà necessario prenotare il posto ed esibire il green pass all'ingresso. Inoltre, la biblioteca ha ottenuto un finanziamento di 9.200 euro, concesso dal Ministero della Cultura per l'acquisto di libri sulla base di un bando nazionale. «Essere stati designati come destinatari di una somma tanto consistente - si legge in una nota - unici beneficiari ad Ascoli insieme alla biblioteca dell'Archivio di Stato, costituisce un attestato di apprezzamento per l'attività che da anni la nostra biblioteca svolge come centro promotore di idee e di interscambio culturale con la cittadinanza. La biblioteca potrà incrementare ed aggiornare il già ricco patrimonio librario (circa 21.000 volumi). La biblioteca osserva i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì: 9.30-12.30; martedì e giovedì: 15.30-18.30. Telefono: 0736 252312.

© RIPRODUZIONE RISERVATA