L'edizione 2021 del festival canoro Note in Radio, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Carisa, è iniziata. Dopo un'attenta selezione dei cantanti (dai 5 ai 14 anni) e delle 60 canzoni pervenute da tutta Italia (e non solo), il festival indossa il suo abito migliore e si appresta a vivere la finale al teatro Ventidio Basso di Ascoli, il 4 settembre. Ad agosto, comunque, sarà il pubblico stesso ad essere protagonista del programma radiofonico Note In Radio (in onda su svariate emittenti), che potrà ascoltare e votare le canzoni preferite sulla pagina Facebook ufficiale del festival (https://www.facebook.com/noteinradio). Note in Radio è organizzato dall'associazione Nir e dagli autori Riccardo Lasero (conduzione radio) e Samantha Olivieri (direzione artistica), patrocinato dai Comuni di Ascoli e Roccafluvione. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione di clown di corsia Il Sole Di Giorgia. Sono in tutto 14 le canzoni in gara. Nelle 8 della categoria Bambini Angelica Gonzalez Paz di Pagliare canta Cipolla swing e Martina Castelli di Ascoli canta Serena la sirena. Nelle 6 della categoria Ragazzi sono in lizza Anastasia Manfroni di Ascoli con Colpevole silenzio, Camilla Palmisano di Ascoli con Magico il mare diventa insieme a Nando Marchetti di Acireale (Catania) e Veronica Gabrielli di Ascoli che canta Tempi belli.

