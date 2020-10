Il Fai fa il pieno ma è polemica

L'INIZIATIVA

ASCOLI È stato un altro weekend di successo, quello organizzato il 24 e 25 ottobre dalla delegazione ascolana del Fai, in occasione della manifestazione Giornate dì autunno 2020. Ancora una volta, le escursioni effettuate nelle tre location individuate sono state tutte sold out, confermando l'interesse che il pubblico locale ma anche quello proveniente da fuori territorio dimostra sempre nei confronti delle iniziative organizzate dall'associazione, volte a riscoprire luoghi paesaggistici, artistici e architettonici di estremo interesse. Anche nella seconda tranche di visite, avvenute in tutto il fine settimana a Palazzo Bazzani e presso la pinacoteca diocesana, mentre nella sola giornata di domenica nell'area dell'Albero del Piccioni, i partecipanti sono stati complessivamente oltre 500, con un particolare entusiasmo riservato a quest'ultima location dove, grazie ai racconti di Giuliano Cipollini e alla presenza di tanti volontari in costume ottocentesco, sono state rievocate le vicissitudini di Giovanni Piccioni, colui che è da considerarsi il simbolo del fenomeno del brigantaggio nostrano.

Affondo e risposta

È stato il grande afflusso registrato in quest'ultima location, posta dopo Mozzano a tre chilometri da Ascoli, che ha scatenato sui social una vera polemica da parte di alcuni passanti, convinti che la manifestazione avesse generato pericolosi assembramenti. «Sono state scritte assolute falsità, tutto si è svolto rigorosamente in maniera controllata, con l'obbligo di mascherina e l'attenta presenza della Croce rossa» ha risposto la capodelegazione del Fai di Ascoli, nonché presidente regionale, Alessandra Stipa, apparsa felice invece dell'esito della kermesse, risultato migliore di ogni previsione, con il 60% giunto da fuori città. «Mi ha sorpreso l'entusiasmo delle tantissime adesioni, anche considerando che numerose manifestazioni analoghe delle Giornate d'autunno del Fai sono state annullate in altre località italiane» ha aggiunto lra Stipa, che ha voluto ringraziare per l'allestimento delle sedi il vescovo Giovanni D'Ercole, Michele Picciolo, Adriana Cipollini, le guide di Marche Experience, oltre ai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa.

L'opportunità

«Si è trattato della bellissima opportunità di far conoscere siti inediti e di grande importanza» hanno detto le guide di Marche Experience Valeria Nicu, Valentina Carradori e Lella Palumbi, evidenziando il rispetto delle normative legate all'emergenza Covid in tutte le visite svolte.

