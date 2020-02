Il dossier completo sui lavori pubblici ancora da effettuare

I CONTI

ASCOLI Il report del commissario per il sisma che fa il punto sulla ricostruzione include anche la situazione di quelli che sono gli interventi già programmati per la ricostruzione pubblica. Per quel che riguarda Ascoli città, ci sono 11.960.000 euro stimati per 2 interventi nelle scuole (ovviamente non è incluso tutto il discorso Scuole sicure). Per quel che riguarda, invece, le chiese, ci sono due ordinanze che prevedono finanziamenti per 219.412,68 euro e altri 256.830,83 euro. Sono indicati, inoltre, altri 71.980 euro destinati ad un intervento su Ascoli e relativi alle somme raccolte con gli sms solidali. Infine, per altre opere pubbliche sono previsti 44.902.800 euro per 24 interventi, 1.650.000 euro per altri due interventi e 5.500.000 euro per altri 16 interventi. Infine, ci sono finanziamenti previsti, ma ancora da definire negli importi, per la microzonazione sismica su tre versanti a rischio in città. Sempre per quel che riguarda la ricostruzione pubblica già programmata anche negli altri comuni del Piceno, 2 interventi sono previsti ad Acquasanta, 7 ad Appignano del Tronto, 11 ad Arquata, 2 a Castel di Lama, 22 a Castignano, 2 a Castorano, 8 a Colli del Tronto, 2 a Comunanza, 20 a Cossignano, 6 a Folignano, 14 a Force, 12 a Maltignano, 52 a Montalto, 10 a Montedinove, 18 a Montegallo, 2 a Montemonaco, 9 ad Offida, 3 a Palmiano, 4 a Roccafluvione, 6 a Rotella e 4 a Venarotta. Ovviamente in questi casi si fa riferimento a richieste inoltrate dagli enti locali all'Ufficio ricostruzione che poi in diversi casi ancora deve esprimersi, mentre in altri casi ha respinto le richieste e in altri casi ancora, invece, le ha accolte. Una situazione, quella della ricostruzione pubblica, anch'essa tutta ancora definire nel complesso e, quindi, ancora con diversi punti interrogativi in attesa di risposte per poter decifrare quale sarà il volto del Piceno, anche dal punto di vista delle strutture pubbliche, una volta che si concluderà la fase operativa.

