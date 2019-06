Il Dna e le tracce trovate sulla neve Le prove utilizzate per riaprire il caso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROCESSOASCOLI I tempi della fuga, il Dna e la neve. Tre perizie scientifiche su questi punti chiave delle indagini, sei mesi di lavoro e 65 pagine per chiedere ai giudici di riaprire il processo ai tre moldavi condannati per l'omicidio dell'avvocato ascolano Antonio Colacioppo. Richiesta che alla fine venne respinta. Fu l 'avvocato Vittorio D'Angelo a presentare il ricorso per revisione mirato ad ottenere la possibilit├á di discutere ┬źnuove prove o prove non debitamente valutate┬╗. Per la difesa la prima prova ┬źnon debitamente valutata┬╗...