I TIMORI

ASCOLI Le parole del consigliere regionale Piero Celani, in merito al suo appello alle istituzioni, e in particolar modo alla Regione, perché si attivino presso il Mef affinché la sede dell'Agenzia Entrate Riscossioni (ex Equitalia), oggi ubicata a San Benedetto del Tronto, diventi Ascoli, mettono in guardia Nicolò Bagalini delal lista Siamo San Benedetto. «Se il consigliere auspica un'estensione dei giorni settimanali e degli orari dello sportello dell'Agenzia Entrate Riscossioni ad Ascoli, inaugurato nel capoluogo proprio qualche mese fa, trova tutta la nostra approvazione, ma se al contrario intende trasferire ad Ascoli l'unica sede effettiva dell' Agenzia Entrate Riscossioni di San Benedetto ci trova assolutamente contrari» ribatte Bagalini.

«La direzione regionale Marche dell'Agenzia delle Entrate che di sedi effettive dell'Agenzia Entrate Riscossioni ne sono previste una per provincia e pertanto la rivendicazione di Celani determinerebbe lo smantellamento di quella di San Benedetto come sede effettiva». Bagalini ricorda come Ascoli è già sede, dal 2009, della direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, a settembre 2019 è stato inaugurato anche uno sportello dell'Agenzia Entrate Riscossioni. «Noi di SiAmo San Benedetto riteniamo che una distribuzione bilanciata dei servizi sul territorio provinciale sia il vero obiettivo su cui lavorare».

