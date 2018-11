CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DEGRADO/1ASCOLI «È uno scempio. Anzi, una vergogna. Perché questa situazione va avanti ormai da troppi anni». C'è tanta rabbia nelle parole di alcuni residenti di Piazza Immacolata nel denunciare lo stato di assoluto degrado in cui versa viale Benedetto Croce, una delle principali arterie di collegamento tra la stazione ferroviaria e il popoloso quartiere di Porta Maggiore. La situazione più grave è quella relativa ai parcheggi lungo la via: in entrambe le direzioni di marcia infatti, la pavimentazione delle aree di sosta risulta...