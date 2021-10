IL DEBUTTO

Che fosse un evento apprezzato dalla comunità si era capito dall'autorevolezza e la stima

trasversale verso una personalità di tale calibro, così come le prenotazioni esaurite in

pochissimi giorni dalla loro apertura. Ma l'incontro con Toni Capuozzo, organizzato

dall'associazione Futura e andato in scena ieri nella sala della Ragione di Palazzo dei

Capitani è andato oltre ogni rosea aspettativa sia per l'interesse suscitato che

per la riuscita dell'evento stesso. Viaggio agli angoli del Mondo, questo il titolo della serata, ha riempito la sala e catturato l'attenzione dei presenti per oltre due ore in cui il giornalista Mediaset, inviato di guerra in numerosi conflitti tra Medio Oriente, Russia, Ex

Jugoslavia e Somalia, ha saputo trattare con garbo, sapienza ma anche ironia i più vari argomenti.

In apertura c'è stato il saluto del sindaco Marco Fioravanti: «Faccio i complimenti ai

ragazzi di Futura per il lavoro che stanno facendo, nell'obiettivo di far salire di livello il nostro territorio sul piano culturale ma anche sociale». L'incontro, che ha avuto il patrocinio del Comune e dell'Assemblea legislativa della

Regione Marche, è il primo di una serie di appuntamenti dell'associazione. «Vogliamo essere un punto di rifermento per il Piceno».

