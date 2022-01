Il Covid frena la distribuzione del kit per i rifiuti

LA DIFFERENZIATA

ASCOLI La corsa al ritiro dei kit gratuiti per i rifiuti risente parzialmente dei timori per il Covid. Nel giorno di apertura del centro di distribuzione gestito da Ecoinnova, sono state 858 le le persone che hanno provveduto, con mascherina e nel pieno rispetto dei protocolli per la pandemia, a prelevare i sacchetti per il conferimento porta a porta dei rifiuti. Numero in calo rispetto allo scorso anno. Sacchetti che saranno sufficienti per tutto il 2022.

E anche in questa fase in cui il numero dei contagi risulta decisamente consistente, ben 570 cittadini ascolani si erano già recati nel corso della mattinata, per ritirare i kit, al capannone in via Calzecchi Onesti (lo stesso utilizzato lo scorso anno, nella zona della Piceno aprutina). Il tutto, in questa prima giornata di apertura del centro, si è svolto senza problemi, nella massima sicurezza, con percorsi di entrata ed uscita diversificati, mascherine e misurazione della temperatura all'ingresso. Non è necessario, invece, almeno fino al 31 gennaio, il Green pass. Poi nei prossimi giorni, quando usciranno i provvedimenti attuativi del decreto governativo in materia, si capirà se da febbraio, invece, debba essere richiesto il certificato verde.

L'avvio delle operazioni di distribuzione gratuita dei kit per la raccolta differenziata ha rispecchiato nella giornata di ieri quanto già avvenuto nel gennaio dello scorso anno, quando i cittadini che avevano ritirato i sacchetti il primo giorno furono circa 1300. Tutti in fila, distanziati e con la mascherina di protezione, oltre mille ascolani hanno inaugurato anche quest'anno quello che è ormai il tradizionale rito di ritiro dei kit, su indirizzo dell'Arengo che ha voluto garantire una volta la consegna gratuita dei sacchetti. E adesso le operazioni procederanno anche nei prossimi giorni, considerando che in totale sarebbero oltre 17mila gli utenti domestici da rifornire. Ieri, comunque, tutto è filato nella maniera migliore: con professionalità e attenzione gli operatori di Ecoinnova hanno regolamentato le varie operazioni di accesso, consegna e uscita. C'è anche chi ha provveduto al ritiro per la propria famiglia ma anche per altri parenti, delegato dagli stessi. Per quel che riguarda il pagamento della Tari, va presentata l'ultima bolletta, ma in ogni caso gli operatori hanno un elenco aggiornato che consente comunque di consegnare i sacchetti a chi è in regola. Dai rifiuti alla sosta. Diversi ascolani, sempre ieri, si sono recati anche negli uffici della Saba a Porta Torricella per poter rinnovare il proprio permesso da residente, non essendo venuti a conoscenza del posticipo dell'avvio delle operazioni da ieri a giovedì.

