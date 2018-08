Il corteo sfila sotto i 40 gradi tra armature velluti e mantelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA QUINTANAASCOLI Un corteo maestoso e affascinante ha fatto incetta di applausi nella giornata di ieri per le vie della città. Tanti gli ascolani che si sono riversati in centro storico per assistere alla sfilata della Quintana in onore del patrono Sant'Emidio, presenti lungo il percorso anche moltissimi turisti arrivati da ogni angolo della penisola per godere lo spettacolo della rievocazione storica cittadina. Nonostante il gran caldo e le temperature elevate che hanno creato non poche difficoltà ai partecipanti soprattutto durante il...