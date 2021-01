La sezione arbitri di calcio Guiducci organizza una selezione per direttori di gara della Figc alla quale possono partecipare gratuitamente tutti i candidati di ambo i sessi che siano cittadini della Comunità Europea con documento di identità valido e, per i cittadini extra comunitari, anche in possesso di regolare permesso di soggiorno. Candidati che abbiano compiuto alla data dell'esame il 15° anno di età e non abbiano compiuto il 35° anno di età. Il corso avrà la durata di 2 mesi circa. Al termine del corso da arbitro il candidato dovrà sostenere una prova di ammissione all'esame, prova che prevede quiz sul regolamento del gioco del calcio scritto e orale e un test di idoneità atletica.

Dal momento del superamento dell'esame, si diventerà ufficialmente un arbitro dell'associazione Italiana Arbitri - Federazione Italiana Gioco Calcio e pertanto dalle domeniche successive si inizierà ad arbitrare nella prima categoria dell'arbitraggio: la categoria Giovanissimi. Le iscrizioni per i candidati della zona di Ascoli potranno essere fatte nella sede di via De Dominicis al piano terra della palestra di atletica pesante a due passi dal Campo Scuola, telefonando allo 0736.41439 o inviando una mail a ascoli@aia-figc.it

