Oggi, alle ore 17, in chiesa e (proiettato in diretta) nella Sala della comunità della parrocchia dei Santi Simone e Giuda, la diocesi ascolana apre il nuovo anno pastorale con un Convegno che avrà come relatore d'eccezione Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant' Egidio. Il titolo, molto suggestivo, prende spunto dall'ultimo libro di Riccardi: La chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo «La notte tra il 15 e il 16 aprile 2019, la cattedrale di Notre-Dame de Paris è andata a fuoco.» Quell'incendio con cui si apre il libro devastò un centro storico della cristianità europea e rappresentò anche simbolicamente la situazione di crisi in cui la Chiesa versa da molti anni. In Francia come in Italia, in Europa e altrove nel mondo si è assistito a una continua riduzione della pratica religiosa, al calo delle vocazioni, a una minore incidenza della presenza cattolica nella vita pubblica. Una situazione di vuoto che come argomenta Riccardi ci riguarda tutti e che questo libro documenta attraverso le cifre e gli avvenimenti ma anche con le prese di posizione dei protagonisti del dibattito interno alla Chiesa, dai Papi ai vescovi, dai teologi agli animatori dei principali movimenti religiosi. Ma crisi non vuol dire necessariamente fine. Può essere un'opportunità per aprirsi al futuro. Il convegno potrà essere seguito anche in streaming sul canale YouTube Radio Ascoli TV e sui social della diocesi.

