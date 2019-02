CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CONTENZIOSOASCOLI Tutte le multe rilevate dall'autovelox sull'ex Salaria prima di Monticelli comminate dallo scorso 4 febbraio potrebbero essere nulle. E questo perché proprio da quella data la Regione ha cambiato denominazione a quel tratto di strada, modificandola in strada regionale 4. Questo passaggio infatti, sulla base anche di una sentenza della Corte di Cassazione, potrebbe rendere tutte le multe contestabili per la mancanza di corrispondenza formale rispetto al nome della strada nel decreto prefettizio per l'installazione...