ASCOLI «Come mai la Provincia non ha ancora versato i soldi delle contravvenzioni degli autovelox nelle casse della Regione?». È quello che un automobilista intende sapere che ancora una volta ha scritto alla Corte dei conti delle Marche per evidenziare se un simile comportamento dell'amministrazione provinciale possa aver cagionato dei danni erariali alla Regione.

Al centro del problema, ancora una volta, gli autovelox che erano stati installati su due ex strade provinciali ma che poi, a seguito dei ricorsi promossi dallo stesso nel corso degli anni, la Prefettura nel giugno del 2019 aveva decretato la dismissione degli apparecchi di rilevamento elettronico della velocità. L'attenzione si è soffermata su quelli oggetto della convenzione del giugno del 2018 con la quale la Regione Marche concedeva la prosecuzione del servizio di rilevamento della velocità all'amministrazione provinciale di Ascoli sulle ex strade provinciali 235 e 237. Con quella convenzione, inoltre si stabiliva che la metà degli introiti, al netto delle spese sostenute, sarebbero state versate nelle casse regionali a seguito di un report che avrebbe dovuto essere eseguito almeno ogni sei mesi. È trascorso più di un anno da quando il prefetto ha spento gli autovelox ma, ad oggi, non è ancora possibile sapere a quanto ammonta l'importo che Palazzo San Filippo deve versare alla Regione. Regione Marche che alle richieste di informazioni avanzate dallo stesso Speca ha risposto di non essere in possesso dei dati richiesti. Da qui, una prima segnalazione alla Corte dei conti che poi, alla fine dello scorso mese di settembre, è stata reiterata.

Nella lettera inviata ai magistratura amministrativa,l'automobilista chiede di verificare se «l'omissione degli incassi spettanti alla Regione derivanti dalla Concessione tra la medesima Regione Marche e la Provincia di Ascoli Piceno, possa aver causato alla stessa un danno erariale». Si tratta di un ulteriore elemento che va ad alimentare una battaglia portata avanti con caparbietà da alcuni anni a colpi di carte bollate, esposti e segnalazioni all'autorità competenti ritenendo l'istallazione dei tutor su alcune strade provinciali non fossero rispettose delle norme del codice della strada e neppure per motivi di sicurezza. Una lunga controversia nata anche dalla convinzione che l'istallazione dei rilevatori automatici della velocità fossero solo uno strumento per gli enti di rimpinguare con la riscossione delle contravvenzioni le proprie casse a spese dei cittadini senza che ne sussistessero i presupposti normativi. Tra le ragioni esposte nei suoi ricorsi, c'era anche quella che per giustificare l'istallazione dei tutor dovevano essere dei motivi di sicurezza stradale sulla base di alcuni parametri. Tra i quali, anche quello del numero degli incidenti avvenuti su quel tratto di strada e anche della gravità degli stessi. Sulla base di queste ed altre considerazioni, la Provincia si è vista costretta a disinstallare alcuni rilevatori elettronici di velocità.

