Ascoli entra nel circuito esclusivo degli eventi dedicati al vino d'autore. Accade grazie a Grenaches du Monde, concorso internazionale giunto alla nona edizione, che coinvolgerà il capoluogo piceno dal 31 maggio al 2 giugno. L'iniziativa, nata nel 2013 è diventata presto un concorso itinerante, cercando di far conoscere questa nobile qualità di vino e di permettere di esplorarla in tutte le sue peculiarità, considerando che si tratta di uno dei vitigni più piantati nel mondo. L'imminente edizione punta sulla decentralizzazione dell'evento nelle date e nelle sedi, permettendo sia di garantire il distanziamento e una minore presenza di persone, riunendo in un'unica edizione quattro regioni emblematiche per un simile vitigno. Ascoli è stata voluta tra le sedi della rassegna perché territorio che alleva il Grenache. Il Piceno, grazie all'iniziativa pionieristica di alcune aziende vinicole avviata nel 2009, oggi può infatti vantare anche questa produzione di eccellenza. L'evento, voluto dall'Arengo e da numerosi enti e associazioni, tra i quali la Regione Marche, la Camera di Commercio, il Bim Tronto e la Cna, permetterà per tre giornate di vedere all'opera buyers, sommelier, enologi ed esperti componenti della giuria. Tutti presenti ad Ascoli, Offida e Grottammare per assaggiare 250 vini provenienti da ogni parte del pianeta: dalla Francia all'Australia, dal Sudafrica al Libano, dalla Grecia al Canada. Sarà anche l'opportunità di visitare le cantine picene che hanno lanciato l'iniziativa e di conoscere le eccellenze paesaggistiche del sud delle Marche. Il concorso è stato presentato ieri mattina a Palazzo Arengo, alla presenza del sindaco Marco Fioravanti e di alcuni produttori locali come Giovanni Vagnoni e Francesca Pantaloni. Con loro il presidente della Camera di commercio Gino Sabatini, del Bim Tronto Luigi Contisciani e il presidente Cna Luigi Passaretti, mentre in collegamento streaming sono intervenuti l'assessore regionale Guido Castelli e vari ospiti stranieri.

