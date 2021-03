IL CONCORSO

L'appuntamento con il festival canoro per bambini e ragazzi Note in radio sta per tornare. Dopo una pausa forzata, dettata dalla pandemia in corso, l'associazione Nir ha deciso di puntare a settembre per la finale live al teatro Ventidio Basso di Ascoli. I bandi per partecipare al festival, sia come cantanti (dai 5 ai 14 anni) che come autori di brani inediti, sono già online e si chiuderanno il 30 aprile. Le commissioni che selezioneranno brani e interpreti sono formate da esperti provenienti da tutta Italia. Non si dovrà aspettare fino a settembre per conoscere le canzoni e gli interpreti perché ad agosto partirà il programma radio Note in radio, all'interno del quale si potrà votare la propria canzone preferita. La scorsa edizione, a maggio del 2019, ideata da Samantha Olivieri (direttrice artistica) e Riccardo Lasero (autore e compositore) e condotta da Samantha Olivieri e Valerio Sansone (responsabili dell'animazione del pubblico dello Zecchino D'Oro da più di dieci anni), ha devoluto il totale del guadagno del festival in beneficenza all'associazione onlus di clown di corsia Il Sole Di Giorgia, così come farà nella prossima edizione. Tutte le informazioni relative al festival e al regolamento/bando sono consultabili sul sito www.noteinradio.it e sulla pagina Facebook: Note In Radio Festival musicale.

