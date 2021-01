IL CONCORSO

Il Gruppo Gabrielli ha reso noti i vincitori del progetto Infinito Gabrielli che ha visto impegnati gli studenti del corso di Fondamenti di marketing digitale della facoltà di Economia dell'Università politecnica delle Marche. Coordinati dalla professoressa Federica Pascucci, 36 studenti hanno lavorato, da ottobre, per raccogliere la sfida proposta dal management aziendale: proporre idee che rendessero visibili alle persone dei territori in cui il Gruppo Gabrielli opera le azioni concrete che il Gruppo realizza. Tra i progetti presentati, ben sei, due saranno premiati. Il primo premio andrà a L'Infinito oltre la siepe realizzato da Alessandro Del Zompo, Leonardo Frittelli, Matteo Lattanzi, Nicolò Marboni, Lucrezia Piccinetti, Simona Ranieri e Martina Vallese. Secondo classificato è Wow art project realizzato da Elena Margherita Floris, Davide Petrarulo, Benedetta Pierucci, Eleonora Dominique Savino e Deborah Scaloni. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una borraccia brandizzata Gruppo Gabrielli e parteciperanno ad una giornata di selezione per il Gruppo. I componenti dei due gruppi vincitori avranno uno zaino porta pc, i primi classificati sperimenteranno il lavoro operativo con una giornata di formazione con l'agenzia creativa del Gruppo.

