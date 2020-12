IL CONCORSO

Torna oggi l'appuntamento con il premio Scrivere per la Musica, che si rinnova e sarà in diretta streaming. Basterà collegarsi alla pagina Facebook del Comune di Castorano, alle 21:30, per partecipare a un vero e proprio programma in hd, con collegamenti e ospiti. Interverranno infatti i primi tre classificati del concorso di poesia, l'attrice Valentina Illuminati, il presidente della giuria Raimondo Sbaffoni e il maestro Sergio Morganti. Il Premio Scrivere per la Musica di Castorano coinvolge sempre più scrittori da tutta Italia e la poesia vincitrice, come da tradizione, viene poi trasformata in una canzone - proprio dal maestro Morganti - scaricabile gratuitamente da diverse piattaforme. Inoltre, anche quest'anno è stato stampato un libro con tutte le poesie:le 200 disponibili possono essere ritirate gratuitamente in Comune. «Nonostante il momento commenta il sindaco Fanesi - ci è apparso giusto non fermarci. Per l'edizione 2020 abbiamo ricevuto 350 poesie, ben 100 in più dell'anno scorso: il successo del nostro concorso poetico ci ha spronato a rinnovarlo, per presentarlo in una nuova veste digitale. Ringrazio per questo, l'impegno del direttore artistico Luca Sestili e del consigliere Daniela Vittori».

