IL CONCERTO

Note di festa e di speranza sono quelle fatte risuonare dalla Banda musicale della Polizia, diretta dal maestro Maurizio Billi nel teatro Ventidio Basso. L'evento, tra le iniziative inserite dal Comune in funzione della candidatura di Ascoli a Capitale italiana della cultura 2024, è stato condotto dal noto giornalista Rai Massimiliano Ossini e le melodie eseguite sono state arricchite dalla partecipazione del tenore Aldo Caputo e della cantante Linda Valori. Una serata indimenticabile per la città di Ascoli, caratterizzata dalle mille emozioni create dalla Banda musicale della Polizia di Stato che ha eseguito brani irripetibili, regalando sensazioni uniche al numeroso pubblico ascolano che vi ha partecipato, nel rigoroso rispetto della normativa anti-covid prevista per i teatri unitamente ad autorità civili, militari e religiose, occupando tutti i posti a disposizione. Nella cornice dell'evento, è stato realizzato uno stand dove sono stati messi in vendita il calendario della Polizia 2022, realizzato da poliziotti fotografi, il ricavato della cui vendita, andrà in parte in beneficenza all'Unicef a sostegno del progetto Covax per assicurare vaccini anti-covid nel terzo mondo, in parte a finanziare il progetto Marco Valerio a sostegno dei figli degli appartenenti alla Polizia affetti da malattie croniche ed invalidanti. A questo scopo ha contribuito una pattuglia a cavallo della Polizia del Centro di coordinamento di Ladispoli, la quale nel centro storico e davanti al teatro ha attirato l'attenzione di bambini e adulti, concedendosi a numerosi selfie, per poi stazionare prima del concerto davanti al teatro Ventidio Basso unitamente alle unità cinofile della Polizia di stato del distaccamento di Ancona, anche loro coinvolte con i più giovani e gli studenti che numerosi affollavano il chiostro di San Francesco. Tra le autorità presenti, l'assessore regionale Guido Castelli, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, il viceprefetto vicario Gaetano Tufariello ed il questore di Ascoli Alessio Cesareo. «Al Ventidio è andata in scena una splendida serata. Iniziative come queste, dall'elevato tenore artistico e culturale, danno ulteriore forza alla candidatura di Ascoli a Capitale italiana della cultura 2024» ha affermato Fioravanti.

