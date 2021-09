Se metti insieme un grande scrittore e critico musicale come Alessandro Baricco, e una pianista ammaliatrice, molto ispirata, tecnicamente superba e anche sensuale come Gloria Campaner, ecco che scaturisce un concerto-evento. Baricco e la Campaner sono i protagonisti del secondo appuntamento del Festival internazionale di musica Camera con vista organizzato da Ascolipicenofestival. Il concerto è sold out. Peccato la ridotta capienza dell'auditorium Neroni (oggi, ore 18), a seguito delle prescrizioni anti covid, che purtroppo ha impedito di accontentate un pubblico più vasto. Visioni. Un viaggio tra i Preludi di Chopin è il titolo. Con l'introduzione di Alessandro Baricco, è Gloria Campaner ad interpretare i 24 Preludi di Chopin, piccoli gioielli di natura lirica, un susseguirsi di preziosi stati d'animo. Per i possessori del biglietto è possibile partecipare ad una passeggiata pre-concerto gratuita con guida dell'associazione Le Marche Experience. Partenza dall'auditorium Neroni alle 16. Il tema della passeggiata, in qualche modo, è sempre collegato alla musica che si ascolterà più tardi. Il titolo della passeggiata odierna è Ascoli con vista. Alla ricerca dei punti panoramici della città un breve viaggio nella storia e nella bellezza del centro storico. Il prossimo concerto, in programma martedì alle 20.30, rappresenta una novità. Si tratta di un'installazione sonora in cui viene coniugata la performance musicale affidata ai saxofoni di Fabrizio Mandolini alla ricerca visuale del critico d'arte Mario Savini. La musica dal sisma è il titolo della serata e presenterà in prima assoluta il lavoro di ricerca che accende una luce sui nostri luoghi feriti a dimostrazione che sotto le macerie c'è ancora vita e bellezza. Per non dimenticare

