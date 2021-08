IL CONCERTO

La grande musica d'autore a Pagliare del Tronto. Alle 21,30 Fiorella Mannoia calcherà la scena in Piazza Kennedy con Padroni di Niente Tour con cui l'artista è tornata protagonista quest'estate sui palchi delle principali venue all'aperto di tutta Italia. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Spinetoli-Pagliare- San Pio X con il patrocinio del Comune. Accompagnata dalla sua band, Fiorella interpreterà live le canzoni più amate del suo repertorio: da I Treni a vapore a Sally', da Come si cambia' a Che sia benedetta'. Oltre, naturalmente, all'intramontabile il cielo d'Irlanda' e Quello che le donne non dicono'. Inoltre, interpreterà alcuni brani del suo ultimo album di inediti Padroni di niente'. Uscito lo scorso novembre, l'ultimo album di inediti di Fiorella è figlio di un periodo storico ben preciso, di pensieri e riflessioni scaturiti da un evento eccezionale e fuori da ogni previsione. Lo show avrà inizio alle ore 21.30 e l'accesso al pubblico, regolato e contingentato, sarà consentito dalle 20. Per accedere allo spettacolo è richiesto il Certificato Verde Covid-19 (Green Pass) che potrà essere esibito sia in formato digitale, direttamente dal proprio smartphone, che in formato cartaceo, reperibile oltre che dalle app ufficiali governative, anche presso il proprio medico di base o in farmacia., oppure il tampone.

