Il Comune di Ascoli Piceno anche quest'anno offre l'opportunità del trasporto gratuito all'interno del cimitero di Borgo Solestà per le persone con difficoltà di deambulazione.

Questo servizio è assicurato grazie alla disponibilità della Ditta Paoli Elettroimpianti, la quale si avvale, come di consueto, della collaborazione della Croce Verde di Ascoli.

La Croce Verde, a partire da oggi e fino a lunedì 2 novembre compreso, sarà presente dalle 9 alle 17 presso l'ingresso di fronte al piazzale del parcheggio del cimitero di Borgo Solestà, con due auto elettriche guidate da propri volontari opportunamente formati, per dare la possibilità agli anziani, ai disabili e a tutti coloro che hanno difficoltà nel deambulare, di raggiungere facilmente la tomba dei loro cari defunti.

Il servizio è completamente gratuito.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria della Croce Verde di Ascoli al numero telefonico 0736255700.

L'amministrazione comunale ricorda che all'interno del civico cimitero sono vietati assembramenti e che dovranno essere rispettati tutti i protocolli e le normative di sicurezza.

