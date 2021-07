Il Comune di Appignano del Tronto, sabato, organizza l'eco passeggiata. Attraverso un percorso che parte dal centro storico e si dirige a Valle Orta, lungo circa 7 km, l'eco passeggiata permetterà ai partecipanti di conoscere ed apprezzare le bellezze naturalistiche e culturali che circondano il territorio. La passeggiata sarà guidata oltre che da guide naturalistiche coordinate da Leonardo Perrone, anche da una guida turistica che, lungo il percorso, nei principali punti d'interesse, spiegherà ai partecipanti la storia e le peculiarità artistiche di alcuni dei principali monumenti storici del paese. L'obiettivo dell'iniziativa è di coniugare sport, natura e cultura in un unico percorso volto alla conoscenza delle bellezze più nascoste del nostro territorio e che troppo spesso diamo per scontato.

Al termine della passeggiata, la cui partenza è alle ore 16.30 da piazza Umberto I di Appignano del Tronto, si giungerà al cortile dell'ex asilo dove ci sarà la mostra fotografica di Ruritage Photo contest e un aperitivo. L'evento è gratuito ma è necessario prenotare al fine del rispetto dei protocolli covid 19. Per maggiori info e prenotazioni: 0736 817701.

