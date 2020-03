IL CASO

FERMO Boccate d'ossigeno per chi, da un giorno all'altro, si è ritrovato senza lavoro. Per chi già a stento arrivava a fine mese e adesso non riesce più a sbarcare il lunario. Ma anche per chi non sa se, su quel lavoro, potrà più contare. Chiusi in casa, i fermani guardano con preoccupazione al futuro. Fanno i conti e calcolano per quanto tempo, senza entrate, potranno resistere.

In settimana dovrebbero arrivare i buoni spesa, gli aiuti del Governo per le famiglie più in difficoltà. Come saranno ripartiti, di preciso, al momento non è dato sapere. Si sa che i soldi verranno dati ai Comuni, ma non come potranno essere usati. Se, cioè, verranno accreditati, un tot a famiglia, o se saranno sotto forma di aiuti materiali. In altre parole, c'è ancora da capire se saranno accreditati sui conti corrente o se la spesa e i vari acquisti di prima necessità, come farmaci e prodotti per l'igiene personale e della casa, saranno consegnati direttamente alle famiglie. In queste ore gli uffici comunali sono al lavoro. A Fermo gli effetti delle prime settimane di chiusure forzate si sono fatte sentire.

«Abbiamo già trovato situazioni in cui siamo intervenuti. Personalmente, ho già ricevute diverse richieste di aiuto», fa sapere il sindaco Paolo Calcinaro. Per il primo cittadino, i buoni spesa sono un «supporto per tutte quelle realtà famigliari ma anche singole che, in questo frangente, hanno cessato o drasticamente ridotto la propria attività lavorativa, per sopperire in piccolissima parte alla mancanza di reddito». In attesa di leggere il testo del decreto, Calcinaro vorrebbe legare i buoni alimentari alle attività della città che hanno dovuto chiudere, ma che continuano a lavorare con l'asporto. «Ci aspettiamo che alzino la mano e dicano noi ci siamo», spiega il sindaco. Secondo le bozze del decreto, i bonus spesa sarebbero destinati a chi non usufruisce di altre forme di aiuto economico. Per andare incontro a chi, seppure in difficoltà, resterebbe fuori il Comune ha creato un fondo di 30mila euro «per esigenze ulteriori rispetto a quelle alimentari», monitorato dai Servizi sociali. «Era un fondo già programmato spiega ancora il sindaco Calcinaro , peraltro sostenuto da un apporto esterno che pur nell'anonimato ringrazio per la vicinanza al territorio. Attendiamo nelle prossime ore specifiche su quantità e regole sulla distribuzione dei buoni alimentari da parte del Governo. Ritengo che una parte importante sia da indirizzare verso quelle situazioni che, dall'inizio dell'emergenza, si ritrovano con la propria attività chiusa e quindi senza la quotidiana fonte di sostentamento, per le povertà croniche del nostro territorio che continuano a essere tali anche in questa situazione. Continueremo a cercare di dare sostegno il più possibile con i nostri fondi, con i fondi di supporto già esistenti e con questa ulteriore somma messa a disposizione dal Comune sin dai prossimi giorni».

«Un sostegno già programmato aggiunge l'assessore alle Politiche sociali Mirco Giampieri che il Comune ha previsto proprio per andare incontro a quelle situazioni di difficoltà nel territorio comunale. Un supporto che abbiamo ritenuto di destinare, in continuità con quanto già facciamo in casi disagio economico, ma che in questo momento era importante stanziare. Ringrazio per la collaborazione l'associazione Il Ponte, chi esternamente ha dato il suo contributo a questo fondo e il tavolo del dirigente Gianni Della Casa, dell'Ambito sociale 19 e del coordinatore Alessandro Ranieri».

Il Comune intanto sta anche ragionando sulla creazione di un fondo per le famiglie che, passata l'emergenza, porteranno i figli negli asili nido privati della città. Si tratterebbe di un bonus di 15-20mila euro per aiutare uno dei tanti settori martoriati dal Coronavirus. «Una forma di sostegno chiosa Calcinaro , con fondi ministeriali per queste attività in forte difficoltà in questo periodo».

