IL CASOASCOLI Non si placa il dibattito relativo sulla concessione del teatro Filarmonici appena restaurato per lo svolgimento dei veglioni di Carnevale. Dopo la polemica sollevata nei giorni scorsi da parte di associazioni ed enti, preoccupati per la tutela del patrimonio storico cittadino dopo la decisione del Comune di organizzare veglioni carnevaleschi, mercoledì sera proprio nella struttura di via delle Torri un episodio grave contribuisce a versare benzina sul fuoco circa il problema della sicurezza dell'edificio. Il concertoIn...