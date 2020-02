IL CASO

ASCOLI La sparizione di mascherine da alcuni reparti dell'ospedale Mazzoni di Ascoli, sta provocando, come era prevedibile, proteste e polemiche. E dopo le durissime affermazioni del responsabile della funzione pubblica della Cisl, Giorgio Cipollini, lo stesso sindacato torna sulla vicenda con una lettera inviata al direttore generale dell'Area vasta 5, Cesare Milani, chiedendo, in pratica, una ispezione interna.

«In merito agli articoli di stampa apparso sulle pagine di alcuni quotidiani locali inerente alla sottrazione di mascherine e disinfettanti da alcune Unità Operative dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli si legge nella lettera della Cisl, firmata dallo stesso Giorgio Cipollini - al fine di tutelare l'immagine della pressoché totalità del personale dipendente che, in una situazione di carenza di organico, garantisce la qualità assistenziale ai cittadini del territorio e da giorni si prepara, con grande spirito di abnegazione, ad affrontare la gravissima problematica epidemiologica che si dovesse malauguratamente presentare anche in questo territorio, chiedo che vengano attivate tutte le iniziative interne ed esterne affinché si individuino i responsabili del furto di materiale sanitario, censurabile in questo critico momento storico, non solo dal punto di vista penale, ma soprattutto morale». Insomma, la vicenda delle mascherine e dei disinfettanti scomparsi, rischia di trasformarsi in qualcosa che potrebbe, addirittura, coinvolgere il piano penale. Così, alcuni reparti, come Pneumologia, hanno adottato una apposita procedura, per evitare gesti irrazionali.

Da ieri, ciascun dipendente che dovesse utilizzare una mascherina, dovrà firmare un apposito modulo indicando nome e cognome e il paziente per il quale è richiesta l'assistenza con la mascherina stessa. Una procedura, quella adottata dal primario di Pneumologia, Vittorio D'Emilio, che dovrebbe garantire l'utilizzo delle mascherine e di altro materiale sanitario, solo per un uso idoneo alle attività del reparto. Procedura che potrebbe essere adottata anche da tutte le Unità operative dell'ospedale Mazzoni di Ascoli e Madonna del Soccorso di S. Benedetto. Intanto, continuano le segnalazioni al Dipartimento di Prevenzione di persone provenienti dalle zone rosse del nord Italia. Un afflusso abbastanza contenuto, anche se ieri, per alcuni studenti tornati da una di queste località, è stato deciso di attivare la sorveglianza attiva. Intanto sono 11 le persone in provincia state messe in quarantena perchè provengono dalle zone rosse. Un paio di esse sono studenti invitati a rimanere presso le loro abitazioni e ogni giorno un addetto del Dipartimento di prevenzione li chiamerà telefonicamente per avere notizie sul loro stato di salute. Situazione tranquilla, almeno per quanto riguarda casi di sospetta contrazione di Coronavirus al Pronto soccorso dell'ospedale del capoluogo.

Negativo il tampone del giovane sambenedettese di 30 anni ricoverato a Fermo. Aveva una banale influenza. Tranquilla la situazione alla Centrale operativa del 118, dove la task force messa in piedi dalla direzione generale dell'Area Vasta 5 e composta da personale esperto, smaltisce, con ordine, le chiamate di persone che chiedono informazioni sui sintomi della malattia. E sempre dall'Area vasta 5 si torna a ribadire quanto contenuto nella lettera inviata ai medici di medicina generale a quelli ospedalieri. In pratica, secondo questa procedura, l'assistito che proviene da una delle zone a rischio (Cina o Comuni della zona rossa) oppure è stato a contatto con caso confermato di Covif-19 da meno di 14 giorni ed inoltre presenta sintomi di infezione respiratoria acuta, febbre superiore a 37,5°C, mal di gola o rinorrea, difficoltà respiratorie o sintomatologia simil influenzale, deve contattare il proprio medico di base, il quale, se ritiene debba essere valutata l'eventuale esecuzione di tampone nasofaringeo per Covid-19, contatta il centro di riferimento di Fermo per le malattie infettive reperibile h 24. L'infettivologo deciderà sul tampone ed attiverà il team per l'accesso domiciliare già individuato dall'Area vasta 5.

Nino Orrea

