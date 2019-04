CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOASCOLI E' atterrato ieri mattina all'aeroporto di Ciampino l'aereo che ha riportato in Italia Franco Giorgi, ricercato dal 2016 con l'accusa di aver fatto da intermediario nella compravendita, senza autorizzazione, di ingenti quantitativi di armi e munizioni in Libia ma anche in Corea del Nord, Iraq, Libano e Dubai. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede precisando che Tripoli ha deciso l'espulsione dell'ascolano verso l'Italia dopo che il nostro paese ne aveva chiesto l'estradizione. «Un buon viatico - ha detto...