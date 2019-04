CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOASCOLI «Abbiamo messo in vendita l'Eremo di San Giorgio». Ad affermarlo è il rappresentate della proprietà del complesso, Giorgio Amatucci, a nome dei 40 proprietari dell'antica e preziosa struttura di Rosara, a quattro chilometri da Ascoli, oggi in uno stato di totale abbandono e disfacimento. La decisione nasce dall'impossibilità di poter investire per il ripristino del bene da parte dei proprietari, eredi di quegli agricoltori che lo acquistarono all'inizio del secolo scorso, dopo secoli e secoli di gestione religiosa. I...