ASCOLI L'estate ascolana ci sarà: parola dell'amministrazione comunale. Nonostante tutte le difficoltà dettate dalle misure governative imposte in fatto di spettacoli allestiti all'aperto, l'Arengo ha ufficialmente deciso i luoghi e le serate che costituiranno il calendario dell'imminente bella stagione.

Nessuna location al chiuso e grande investimento sui più suggestivi scenari storici del centro: piazza del Popolo, l'area archeologica e i chiostri. E se non potrà esserci posto per la tradizionale Notte dei Desideri, a causa dei divieti circa la formazione degli assembramenti, la serata del 10 agosto sarà comunque festeggiata in piazza con un evento pensato rigorosamente con posti a sedere e tanti ospiti e filmati. Si tratta di Cinesophia, l'iniziativa di Lucrezia Ercoli volta a festeggiare la filosofia nella Settima Arte. L'edizione di quest'anno della kermesse, anticipata la scorsa settimana con una serata trasmessa via web in occasione dei 90 anni di Clint Eastwood, vedrà proiezioni, interviste, performance e musica dal vivo. A luglio il teatro Romano ospiterà invece due recite organizzate con l'Amat in occasione della 22esima edizione del Tau-Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro classico che offre l'opportunità di fruire i luoghi di interesse archeologico della regione. Secondo i propositi dell'assessore Donatella Ferretti, la sede degli storici reperti di Porta Romana quest'anno, grazie ad un accordo con la Soprintendenza, potrà contare su un allestimento particolare, in grado di valorizzare l'intero bene culturale. «Recupereremo anche titoli saltati a causa dell'emergenza sanitaria e sarà un'occasione preziosa » esordisce l'amministratrice, rammaricata solo per il fatto che il numero di spettatori, per quanto collocati in modo inedito rispetto alle stagioni del passato, non potranno essere moltissimi nel teatro Romano, solo un centinaio. Andrà meglio nel salotto cittadino, palcoscenico degli appuntamenti più grandi, quelli con circa 500 posti, anche se la platea dovrà essere separata dalla attività commerciali presente in piazza. Lo scenario sarà quello, ad agosto, pure per la 21esima edizione del Memorial Alessandro Troiani, che attende ancora un cast definitivo ma appare attesissimo per via dei prestigiosi nomi che circolano.

«Ci sarà anche il ritorno del cinema al chiostro di Sant'Agostino con tante date e alcuni spettacoli che troveranno sede presso il chiostro di San Francesco» aggiunge l'assessore alla cultura del Comune di Ascoli, felice di riuscire in questo modo a garantire tante opportunità di intrattenimento per gli ascolani. «Tutti gli eventi gratuiti necessiteranno di prenotazione e saranno accompagnati dal rispetto delle norme vigenti: con l'entrata scaglionata del pubblico con indosso la mascherina sino all'inizio dello spettacolo e la misurazione della temperatura ad ogni spettatore» conclude Ferretti, certa di interpretare con il primo cittadino Marco Fioravanti attraverso un simile cartellone variegato le esigenze di tutti in fatto di svago.

