«Il Carnevale storico offidano si ferma nel 2021». Dopo Ascoli il sindaco Luigi Massa, dalla platea del teatro Serpente Aureo, insieme al presidente della Pro loco Tonino Pierantozzi, lo annuncia con velata tristezza e malinconia. «Siamo seduti qui ha esordito il primo cittadino - in questo teatro che ci ha visti protagonisti e spettatori di uno dei momenti più straordinari ed esaltanti della nostra offidanità. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo creduto veramente, ma ormai è giunto il momento di dare l'annuncio: il Carnevale storico offidano 2021 si ferma».

Prosegue il presidente Pro loco Pierantozzi: «Tra una settimana, il 17 gennaio , si sarebbe aperta l'edizione 2021 per il nostro Carnevale. In cuor nostro ci abbiamo sperato fino all'ultimo: per noi offidani, per l'amore, per tutto ciò che nutriamo per questo meraviglioso carnevale. E' sicuramente un momento difficile, ma è momento di responsabilità collettiva». E il sindaco: «E' una decisione amministrativa alla quale sento vicina però, tutta la mia collettività, tutti i miei concittadini, perché tutti noi, in cuor nostro, sappiamo che è una scelta ovvia, scontata, necessaria. Attualmente non ci sono le condizioni per programmare e svolgere il Carnevale, non ci sono le condizioni epidemiologiche, non ci sono le disposizioni amministrative. Questo sacrificio che noi subiamo dobbiamo declinarlo in maniera positiva. In qualche modo dedicarlo a quanti hanno subito perdite nei mesi scorsi e a quanti stanno ancora soffrendo per questa pandemia che ha stravolto la nostra vita e stravolge il nostro carnevale. E' questa una scelta di responsabilità, volta a tutelare la salute di tutti».

Scelta che è stata pienamente condivisa e apprezzata dalla filiera istituzionale nella persona del prefetto di Ascoli Piceno Rita Stentella. «Non è questa, comunque, una resa raccomanda il sindaco. È una scelta che ci vede già proiettati a scrivere quella che sarà la straordinaria pagina del Carnevale storico 2022». E che «sarà - aggiunge Pierantozzi ancora più vivo, fatto di abbracci, socializzazione e tanta amicizia».

