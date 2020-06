IL CANTIERE

ASCOLI Nonostante gli strascichi del terremoto prima e il Coronavirus ora, l'Arengo pigia sull'acceleratore per andare avanti con le opere pubbliche programmate. Chiuso il cantiere per la messa in sicurezza della cinta muraria cittadina, l'Arengo si proietta già avanti con un altro intervento importante che interessa tutta la parte alta della città, ovvero nella zona tra il Polo universitario e il colle dell'Annunziata. Proprio nell'ultima seduta, infatti, la giunta comunale ha approvato, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Cardinelli d'intesa col sindaco Fioravanti, il progetto definitivo per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza e sistemazione proprio della zona tra le sedi universitarie nella zona dell'Annunziata (con un costo previsto di 150.000 euro). Un intervento che prevede il consolidamento dei muri esistenti nell'area tra l'ex Mazzoni e la sede accademica dell'ex convento prima di procedere alla realizzazione di un percorso pedonale di collegamento. Visto anche l'interesse storico dell'area in questione, dopo il progetto preliminare e le indagini geologiche propedeutiche, ora si spiana la strada alla progettazione esecutiva e poi all'appalto dei lavori. Nella sua completezza, il progetto prevede il consolidamento dei muri di sostegno in via Ricci e una ristrutturazione dei locali già in passato adibiti a bar, al fine di riutilizzarli con tale destinazione, oltre a una bonifica delle acque di falda e una impermeabilizzazione delle volte sotto le mura. Saranno inoltre tagliate le piante pericolose e si realizzerà un terrazzo a servizio del futuro bar. Ma, soprattutto, si realizzerà un percorso pedonale a sbalzo (una sorta di passerella) sul tratto in curva di via Pacifici Mazzoni nel tratto compreso tra via Capitolina e l'intersezione di via delle Rimembranze, per mettere in sicurezza pedoni e studenti nell'attraversamento. La pensilina sarà realizzata in acciaio a sbalzo sul muro esistente e sarà protetta rispetto al traffico veicolare. Verrà, quindi, realizzato un collegamento diretto con il livello di ingresso del nuovo polo universitario di Sant'Angelo Magno. Tra circa 15 giorni, inoltre, si sbloccherà anche il cantiere per la sistemazione del versante sotto il complesso residenziale Le terrazze, che si affaccia sopra il ponte di San Filippo, per mettere in sicurezza tutta la zona. Un intervento a cui lo stesso Cardinelli ha voluto dare un'accelerazione per sbloccare una questione che attende una risposta ormai da moltissimi anni. Dopo l'aggiudicazione dell'intervento, il cui costo, dopo il ribasso di gara, sarà di circa 480.000 euro, e dopo lo stop per l'emergenza Coronavirus, adesso si potrà davvero partire con i lavori. Lavori per la cui conclusione l'impresa avrà 245 giorni di tempo a partire dal giorno di apertura del cantiere.

