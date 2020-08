Il Cantagiro sceglie ancora Offida

IL TOUR

OFFIDA Arte, cultura, folklore, gastronomia costituiscono i protagonisti dell'estate offidana, ma non possiamo dimenticare la musica, e proprio perché a buon ragione Offida è la città della musica dopo il grande successo dei due concerti Tributo a Morricone tenutisi la scorsa settimana dal locale corpo bandistico diretto dal maestro Eldo Zazzetti.

L'evento musicale

Ed ecco arrivare, ora, un altro evento musicale. E' il Cantagiro. Così, l'assessore alle strategie culturali, Isabella Bosano, nell'annunciare la finale regionale Marche-Abruzzo del Cantagiro, domenica 16 agosto, nella splendida cornice di piazza del Popolo alle ore 21,30. Torna, così, l'evento tanto atteso della musica Italiana in cui migliaia di cantanti, dal 1962 sono diventati famosi come Adriano Celentano, Massimo Ranieri , Fiorello, Mina, Camaleonti, Rita Pavone, Lucio Dalla, tanto per citarne alcuni. La manifestazione è voluta dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco e la direzione di Oriana Simonetti dell'agenzia Oriana grandi eventi.

La sicurezza

«Sono 13 anni che organizzo e dirigo il cantagiro ha esordito Oriana e 10 anni che lo presento in Offida, una città ospitale e fantastica. Ringrazio tutta l'amministrazione per l'attenzione riservataci». Infine, dopo aver ringraziato, a sua volta, l'organizzatrice, l'assessore Bosano passa ad illustrare il programma. Per la manifestazione, che sarà presentata da Savino Lolli, verrà allestito un palco con un maxischermo che proietta la serata in tutta la piazza e verranno sistemate 150 sedie con la dovuta distanza di sicurezza. L'ingresso è gratuito, ma è obbligo la prenotazione. Nel corso della serata verrà proclamato il finalista regionale Marche e il finalista regionale Abruzzo che entreranno, di diritto, alla prefinale di nazionale di Fiuggi al tesatro delle Fonti dal 28 agosto al 6 settembre. La serata di Offida si aprirà alle 21,30 con un video che racconterà la storia del cantagiro proiettata sul maxischermo. Seguirà lo spettacolo canoro di giovani talentuosi per effettuare la selezione.

I concorrenti

Tra i concorrenti in gara figurano Angelica Montanaro Maria e Angelica Gonzalez Paz per la sezione baby. Noemi Castiello e Giovanni Traini per la sezione junior. Seguiranno Laura Ubaldi , Elena Colannino, Alessia Toccaceli, Alessia Bea, Anna Filiaggi, Christian Trevisti, Giorgia De Santis, Marco De luca, Keys, Federica Di Girolamo. La serata sarà arricchita dai due finalisti dello scorso anno entrati nella compilation del cantagiro e da ospiti famosi. La giuria è composta da Angelo Marcozzi, grande esperto di moda e canto; Maurizio Alessandrini, docente di moda, musica e spettacolo; Gabriele Listrani, cantante, esperto di storia musicale e vincitore di concorsi canori nazionali; Luigino di Mizio, esperto di canto e musica.

Nicola Savini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA