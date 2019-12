Il campus scolastico la videosorveglianza e il nuovo parcheggio

GLI OBIETTIVI

OFFIDA Il sindaco Luigi Massa insieme agli assessori e al presidente dell'associazione Servizio pubblico alla persona Forlini, Quinto Mensietti hanno tracciato il bilancio dei primi sette mesi di governo. Dopo aver rimarcato di aver scelto, come impegno di mandato, l'attuazione di un approccio che guardi allo sviluppo sostenibile, Massa ha ricordato le opere progettate dalla vecchia amministrazione e ora portate a compimento. Nello stesso tempo, ha annunciato i diversi progetti che, a breve, prenderanno il via. Tra i più importanti, la procedura per la progettazione esecutiva dei lavori da effettuarsi presso il Santuario del Miracolo eucaristico danneggiato dal sisma. Altro impegno di particolare importanza sarà, a breve, l'aggiudicazione definitiva per la progettazione del nuovo Campus scolastico in via della Repubblica. Il progetto è affidato al Gruppo Marche di Macerata. Per il vicesindaco Davide Butteri tante le opere realizzate: viale IV Novembre, nuove telecamere di sorveglianza e nuova illuminazione delle mura medioevali. Inoltre, è in via di realizzazione il nuovo parcheggio Borgo d'Italia. L'assessore allo sport e turismo, Cristina Capriotti, ha incentrato l'intervento su quanto si è fatto per «tessere basi nuove in ottica di investimento per il futuro. Abbiamo ospitato ha sottolineato 35 presidi di scuole di tutta Italia con l'intento di rendere Offida meta di gite scolastiche. Abbiamo ospitato 70 giornalisti della stampa estera. Ora stiamo lavorando su due interessanti manifestazioni di natura turistica in grado di portare nel nostro territorio un gran numero di visitatori».

L'assessore alla cultura, Isabella Bosano, ha passato in rassegna le varie iniziative nei campi della cultura, sociale, volontariato, politiche dell'integrazione, scuola e formazione, pari opportunità. Pienamente soddisfatto del lavoro amministrativo il capogruppo di Offida, solidarietà e democrazia, Alessandro Straccia. «Abbiamo iniziato a lavorare nelle commissioni consiliari, quali: bilancio, ambiente, statuto e regolamenti, sviluppo e occupazione, raggiungendo i primi obiettivi prefissati. A mio avviso, le commissioni sono uno strumento molto utile per agevolare il conseguente lavoro in consiglio comunale». Infine, l'assessore Maurizio Peroni ha messo in risalto le maggiori innovazioni apportate nei vari settori : politiche giovanili con la revisione del regolamento consulta, polizia locale con nuove assunzioni, regolamento compostaggio domestico.

Nicola Savini

