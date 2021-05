Sono cinque ragazzi e due ragazze i nuovi arbitri di calcio della sezione Guiducci di Ascoli che hanno superato l'esame finale, dopo aver frequentato il corso online. Si tratta dei giovani Matteo Bartolini, Lorenzo Mariani, Paolo Nardi, Gianluca Pesce e Riccardo Piccioni e delle bravissime Andrea Brega e Martina De Santis. Esaminati dal componente del Comitato regionale Maurizio Foglia, i nuovi arbitri saranno a disposizione per la nuova stagione sportiva 2021-2022. «È stato un anno complicato per tutto il mondo dello sport ha ammesso il presidente della sezione, Massimiliano Bachetti e sono due i campionati di calcio che sono saltati. Non è stato facile allenarsi e rimanere aggiornati, sapendo che non si sarebbe scesi in campo. Per questo motivo, l'arrivo di sette nuovi ragazzi restituisce entusiasmo a tutta la sezione. Mi congratulo con loro che nelle prime uscite saranno affiancati da tutor più esperti prima di debuttare. A loro va il mio benvenuto. La sezione di Ascoli ha bisogno di nuova linfa per cui se altri ragazzi e ragazze hanno voglia di intraprendere questo percorso sportivo, le porte della sezione in via De Dominicis a due passi dal campo scuola Bracciolani, sono sempre aperte».

