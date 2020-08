Il buon cibo e il turismo per rilanciare il territorio

L'INIZIATIVA

OFFIDA La battuta d'arresto mondiale causata dall'emergenza Covid19 ha colpito settori strategici come le esportazioni dell'agroalimentare e il turismo. Anche l'Italia e il Piceno sono coinvolti in questa fase difficile. In una prospettiva di rilancio si pone la proposta di Vinea, con un'iniziativa che vuole interrogarsi su come promuovere, innovando, l'enogastronomia e il turismo del Piceno: Gusti Piceni. Idee per il futuro dell'enogastronomia e del turismo. «È in atto una crisi generale. Ma come la storia insegna, i periodi di difficoltà sono accompagnati da inaspettate opportunità - spiegano gli organizzatori - che per essere colte hanno bisogno di un approccio sicuramente coraggioso, per pensare fuori dagli schemi e non secondo abitudini consolidate».

Lunedì 7 settembre, alla enoteca regionale, si terrà alle ore 17, il primo di una serie di incontri a cui sono invitati a partecipare gli attori locali dell'enogastronomia e del turismo. «Al fine di garantire la sicurezza e il distanziamento, per la partecipazione all'evento è necessaria la prenotazione. Tra i relatori dell'iniziativa figurano attori territoriali, istituzionali e start-up innovative. Il nostro desiderio - specificano da Vinea - è quello di promuovere la condivisione di obiettivi strategici per la promozione territoriale». Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a gustipiceni@gmail.com.

