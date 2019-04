CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BILANCIOASCOLI È l'emendamento salva Reggimento la novità emersa nella seduta consiliare che andrà in archivio con l'approvazione (voto contrario del Pd) dell'ultimo bilancio, Piano opere pubbliche incluso, dell'era Castelli. Una proposta del sindaco che prevede, per l'appunto, una serie di variazioni al documento contabile tra cui il completamento del poligono di tiro a fosso Sanguinetola con realizzazione di un centro di addestramento, costo 230mila euro (derivanti dalla vendita di palazzo Guiderocchi), come passaggio obbligatorio per...