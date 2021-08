IL BILANCIO

Oltre duemila partecipanti tra camminatori e curiosi, più di 200 bimbi, ragazzi e adulti per le attività inclusive, dieci comuni dell'Appennino riscoperti e attraversati, tredici artisti ed eccellenze del territorio chiamati a raccolta e 40 professionisti alla guida della macchina organizzativa e strategica. I numeri del Festival dell'Appennino 2021 raccontano un viaggio avvincente e appassionato nelle aree più interne del Piceno. Sotto la guida di Bim Tronto e Mete Picene e con la direzione artistica dell'associazione Appennino Up, questa edizione è riuscita nell'intento iniziale di rigenerare e valorizzare i luoghi più intimi e suggestivi del territorio anche attraverso tre tappe sperimentali di turismo inclusivo a cura di Mete Picene nell'ottica di un'accoglienza e una riscoperta dell'Appennino cucita su misura di ogni esigenza, anche quella più speciale. Otto tappe che dal 27 giugno al 3 agosto hanno percorso dieci comuni proponendo una combinazione di escursioni, racconti, tradizioni, eccellenze, cultura e grandi spettacoli. La kermesse quest'anno ha voluto sposare un'ottica inclusiva e sostenibile, cara a Mete Picene e al Bim Tronto, che ha acquisito il marchio del Festival. «Sono orgoglioso di questa edizione del Festival e del valore apportato dall'ente che presiedo nonché da Mete Picene - spiega il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani in chiusura del Festival -. La proposta delle tappe inclusive, senz'altro sperimentale e perfino coraggiosa di questi tempi in cui la sicurezza viene prima di tutto, ha riscosso molto apprezzamento e partecipazione nelle famiglie, segno che la direzione intrapresa è quella giusta. Già da settembre ci siederemo per pensare alla nuova edizione che, lo annuncio fin da ora, farà tesoro delle contaminazioni del 2021 mirando tuttavia a recuperare le antiche tradizioni e allargare la visione a 360 gradi. Occorre consolidare un dialogo già ben avviato nelle aree interne aprendoci ai luoghi e alle comunità dell'intero Appennino centrale».

