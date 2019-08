CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BANDO ASCOLI Il percorso per uscire fuori dal lungo tunnel dell'effetto-terremoto passa anche attraverso la ripresa e il potenziamento del trasporto urbano. Ed ecco l'opportunità da cogliere per il capoluogo piceno come per altri comuni nelle aree colpite dal sisma, entro il prossimo 31 agosto: la Regione mette sul piatto appositi finanziamenti per migliorare il servizio del trasporto bus e in particolar per sistemare fermate esistenti o realizzarne delle nuove. Anche per l'Arengo e gli altri Comuni piceni si tratterà, quindi, di andare a...