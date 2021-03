Il Comune di Offida ha pubblicato il bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (alloggi popolari). I cittadini interessati all'avviso dovranno presentare domanda entro l'8 aprile, pena l'esclusione. La domanda potrà essere compilata utilizzando esclusivamente l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio segreteria in corso Serpente aureo, 66 o scaricabile dal sito internet www.comune.offida.ap.it, oppure essere presentata in forma cartacea, spedita tramite raccomandata (farà fede il timbro postale) o via Pec all'indirizzo di posta certificata del Comune protocollo@pec.comune.offida.ap.it. L'Ufficio area gestione del territorio (secondo piano palazzo comunale) è a disposizione degli interessati per tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie, negli orari di apertura dal lunedì al venerdì, e al seguente numero telefonico 0736 888751. «Questa amministrazione - commenta il sindaco Luigi Massa - consapevole del momento molto complicato che stiamo affrontando, e delle crescenti difficoltà a cui molte famiglie devono far fronte ritiene che la casa sia un bene primario, e il diritto all'abitare una delle sfide principali da vincere».

n. s.

