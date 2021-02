L'amministrazione comunale intende rinnovare l'affidamento della gestione, valorizzazione e promozione dei beni museali e monumentali della città oltre l'ufficio Iat. Per tale motivo è indetta una manifestazione di interesse a concorrere alle procedure per tale affidamento che avrà la durata di tre anni. Il tutto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, mediante invito ad almeno cinque concorrenti. Le istanze dovranno essere caricate sulla piattaforma https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti alla quale il richiedente dovrà essere registrato e associato all'operatore economico concorrente e dovranno essere trasmesse entro le 12 di venerdì 12 febbraio. L'appalto ha per oggetto l'affidamento, in concessione, dei servizi di apertura, chiusura, sorveglianza, biglietteria, assistenza e informazioni, attività scientifica, organizzazione e promozione attività di valorizzazione, vendita di pubblicazioni e altro materiale (book shop), pubblicizzazione delle iniziative delle seguenti strutture: tempio monumentale di Santa Maria della Rocca sita in via Roma, polo museale di via Roma, teatro Serpente aureo di piazza del Popolo, ufficio di accoglienza turistica in borgo Leopardi.

