CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dodici volontariper il servizio civileL'Area Vasta partecipa anche quest'anno al bando del servizio civile universale con il progetto Insieme 2: il servizio civile in sanità un'occasione per te e per gli altri, che interessa le strutture sanitarie di Ascoli e San Benedetto, per un totale di 12 volontari. Il bando è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni (non compiuti), cittadini italiani, cittadini dei Paesi dell'Unione Europea, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di dedicare 12 mesi della propria vita a favore di...