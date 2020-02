Il 22% delle imprese torna a investire dopo il terremoto

LE PREVISIONI

ASCOLI Nonostante alcune difficoltà, le imprese del Piceno tornano a investire nel 2020. Lo rileva un sondaggio commissionato dalla Cna di Ascoli al Centro studi della Cna regionale delle Marche. Nei primi SEI mesi dell'anno il 22% delle aziende metteranno a bilancio spese per ammodernamento, innovazione, nuove figure professionali « A breve partiremo con un tour per informare le imprese sui bandi, rimarcando l'azione fatta negli ultimi anni» spiega il direttore della Cna provinciale Francesco Balloni, « Il 10 marzo saremo a Offida, il 24 a San Benedetto, il 5 aprile a Folignano e il 23 nella zona montana. Purtroppo ci sono preoccupazioni su fattori esterni come il Coronavirus - spiega - C'è paura di vivere luoghi affollati, ma non dobbiamo creare timori ma dare fiducia a speranza alla ricerca». L'impulso agli investimenti , secondo la Cna , è fondamentale e da sviluppare in tempi rapidissimi. Il 22% delle aziende che hanno programmato investimenti da qui all'estate sono quasi il doppio di quelle che hanno investito fra il 2018 e il 2019. A questo si aggiunge che settori come la meccanica (+ 47%) e l'alimentare (+ 63%) raddoppiano o addirittura triplicano questa propensione a investire. « Sono diminuite le aziende che innovano e aumentano quelle che vivacchiano» sottolinea però il presidente della Cna Luigi Passaretti. «Noi stiamo sostenendo le nuove imprese ma anche chi sta andando in pensione. Ci sono territori eccezionali, ma serve sinergia per un progetto coeso senza trascurare nessun dettaglio. Le associazioni di categoria sono l'interfaccia per la ricerca dei problemi: non abbiamo bisogno di beneficenza, ma di aiuti concreti e non dobbiamo parlare di crisi ma di opportunità. Il credito deve essere adeguato su un prodotto spendibile». «Molte aziende hanno espresso la volontà di investire: la previsione c'è ma la valutazione dei dati economici riscontra difficoltà» aggiunge il direttore di Unico provinciale Massimo Capriotti. «Affianchiamo le aziende che non hanno possibilità di accedere al credito. I bandi ci sono, come la legge Sabatini che finanzia progetti strutturati ma l'informatizzazione del sistema bancario ha spersonalizzato i rapporti e per molti è importante avere un riferimento fisico con cui risolvere i problemi».

Cristiano Pietropaolo

