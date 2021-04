Ieri, si è svolta l'assemblea ordinaria dei soci dell'Automobile club Ascoli Piceno - Fermo, nel corso della quale si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dello storico ente fondato nel 1914. A conclusione delle operazioni di voto e di spoglio, sono stati proclamati eletti quali componenti del consiglio direttivo del sodalizio per il quadriennio 2021-2025 i seguenti candidati: Alessandro Bargoni, Maurizio Curzi, Luca Frascari, Mario Laureati e Ivo Panichi. Sono stati eletti quali componenti del collegio dei revisori dei Conti: Daniele Gibellieri e Pietro Perla. Il presidente uscente, Bargoni, provvederà a convocare il nuovo consiglio direttivo ed il nuovo collegio dei revisori dei conti entro 10 giorni per procedere all'insediamento e per mettere in votazione l'elezione dei presidenti dei due organi. Nel corso dell'assemblea si è anche tenuta la cerimonia d'intitolazione della sala consiliare al compianto Elio Galanti, già presidente dell'Ac Ascoli Piceno - Fermo dal 2004 al 2020, e si è provveduto alla scoperta della targa a lui dedicata. «Il 5 marzo scorso ci ha lasciato l'amico Elio Galanti - ha dichiarato Bargoni - che, come ho avuto modo di ribadire in più occasioni, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia recente del nostro Automobile club. A lui è legato il rilancio del Club, nella sua connotazione moderna di ente capace di presidiare con efficacia ed oculatezza tutto il territorio delle due province in ogni ambito istituzionale. Durante la sua lunga presidenza ha contribuito attivamente e con abnegazione allo sviluppo del sodalizio, indirizzandolo con spirito innovativo e improntando ogni azione alla tutela degli automobilisti, dei soci, al consolidamento delle strutture dell'Automobile club ed all'affermazione a livello nazionale ed internazionale dell'automobilismo sportivo locale». Bargoni ha presentato all'approvazione dell'assemblea un bilancio 2020 tutto in positivo nonostante gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria, che denota un ente in salute ed indicando nella direzione dell'ente, guidata da Stefano Vitellozzi, la struttura che più ha operato per il conseguimento degli ottimi risultati raggiunti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA