Icepark, gospel e regali È qui la festa al Villaggio

IL CARTELLONE

ASCOLI Saranno giorni ricchi di iniziative natalizie. Il Villaggio di Natale in piazza Arringo sarà pienamente operativo con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e le casette. Il calendario degli eventi dei prossimi giorni prevede anche altri spettacoli molto attesi, tre dei quali al Palafolli. Torna oggi il consueto evento La slitta di Babbo Natale che si svolgerà a Spinetoli, in piazza Leopardi e Piazza Roma. Dalle 16 arriverà un Babbo Natale in slitta, accompagnato dalla Banda di Spinetoli, che consegnerà i regali ai bambini. Regali che i genitori di questi ultimi avranno consegnato ai responsabili dell'associazione per fare una sorpresa ai propri figli. Per le famiglie che volessero aderire all'evento basta contattare l'associazione Officina 177 al numero 340/7503594. Tutto pronto per il tradizionale concerto di Natale della banda di Offida che si svolgerà domani alle 11,30 con ingresso libero al Serpente Aureo di Offida . Il concerto verrà aperto dall'esibizione del coro della Farfalla d'Oro di Offida, diretto da Valeria Svizzeri, che eseguirà il brano Buon Natale, scritto da Enzo Iacchetti. Nel pomeriggio della vigilia, i musicisti della banda di Offida, suoneranno musiche natalizie nel centro e nei borghi della cittadina, per poi ricongiungersi alle 19 in piazza del Popolo.

Gli spettacoli

Nel pomeriggio di giovedì in due momenti distinti, in palcoscenico ci sarà il debutto del lavoro scenico per bambini intitolatoRosaliberatutti, del Laboratorio Minimo Teatro. Lo spettacolo, ispirato al capolavoro di Antoine de Saint- Exupèry, Il Piccolo Principe, sarà diretto da Matteo Benigni e da Lella Orsini e vedrà in scena vecchie e nuove glorie dell'associazione teatrale ascolana. Venerdì alle 21,30, sempre al PalaFolli, le luci saranno puntate sullo spettacolo Dalla parte nostra omaggio a Lucio Dalla, promosso dalla Regione dal Comune di Ascoli e dall'Amat. Sarà un concerto che ripercorrerà la carriera dell'indimenticato artista bolognese grazie ad una band costituita da Francesco Mecco Villani, voce solista, piano elettrico e clarinetto; Flavio Moretti, al pianoforte; Sandro Di Nino alle chitarre e alla voce; Edoardo Ricci al basso elettrico e Marco Gennari alla batteria. Sabato alle 21 al PalaFolli arriverà la comicità di Emanuele Morana con il recitalConciato per le feste. L'attore, fattosi conoscere al grande pubblico grazie al programma televisivo Made in Sud, si è formato artisticamente in teatro con Giampiero Ingrassia e a lavori quali Citofonare Morana e Colpo di fulmine. Giovedì in centro saranno due gli appuntamenti più attesi: in piazza del Popolo alle ore 18 e 30 è prevista una performance ricca di brani di Natale ad opera dei Jericho Gospel Choir, formazione di voci al femminile di alto livello già varie volte protagonista del Natale ascolano, mente alle ore 22 e 30 al Palasport Galosi di Monterocco avrà luogo il party Mamma ho riperso l'impero, la festa di ballo di Natale organizzata dalla K Events e dallo staff dell'Impero Eventi.

La rappresentazione

Per il quarto anno consecutivo, la Confartigianato darà vita all'imponente rappresentazione natalizia Adeste Fideles, Artigiani sulla via di Betlemme, che si terrà sabato dalle 15,30. La manifestazione sarà ancora di volta di natura itinerante e offrirà in centro la maestosa riproposizione della Natività grazie a centinaia di figuranti, in abiti di personaggi ispirati alla vita della Betlemme di allora, pronti a dar vita al presepe vivente. L'evento, che coinvolgerà diversi luoghi della città con la presenza dei figuranti dei sestieri della Quintana, è stato presentato alla Camera di Commercio. Adeste Fideles darà la possibilità ai visitatori di essere catapultati indietro nel tempo grazie alla presenza di diverse imprese artigiane del comparto agroalimentare e artigianale, le quali metteranno sotto riflettori gli antichi misteri tramandati da generazioni, accanto a degustazioni e all'acquisto di prodotti locali. La rappresentazione della Natività sarà arricchita dalla figura di animali. Dalle 15,20 alle 20 in piazza Ventidio Basso verrà presentata la Natività, accanto al mercatino artigianale e alle rappresentazioni degli antichi mestieri con numerosi animali della fattoria. Dalle 17 alle 17, 30 in piazza Popolo andrà in scena l'ingresso dei Re Magi accompagnato da chiarine e tamburini i quali, dopo il colloquio con il Re, in sella al cavallo guideranno il corteo della Quintana e si avvieranno alla volta della Natività passando per via del Trivio e via Cairoli. Alle 18, 15 il corteo raggiungerà piazza Ventidio Basso, dove omaggerà l'arrivo del Redentore seguito dai sestieri della Quintana. La rappresentazione, che vedrà il sindaco Marco Fioravanti indossare i panni di uno dei tre Re Magi, vanta la regia di Matteo Ingrillini della Fly Communication e la collaborazione di Catia Mancini per i costumi.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

