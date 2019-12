I vertici Anci: «Decreto sisma poco efficace»

7« Abbiamo apprezzato il metodo di confronto inaugurato dal Governo Conte 2. Apprendiamo però con rammarico che, dopo il proficuo lavoro di interlocuzione il Senato non ha potuto apportare alcuna modifica al testo ricevuto dalla Camera. Confidavamo che le significative criticità rimaste da risolvere, potessero trovare soluzione in questa sede. Tant'è, ne prendiamo atto, non senza esprimere il rammarico di chi si era illuso di aver imboccato finalmente la strada giusta». Commentano così Maurizio Mangialardi, coordinatore delle Anci regionali, i quattro presidenti di Anci Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ed i sindaci di Amatrice), Arquata, Norcia e Teramo che si sono riuniti a San Benedetto. Il testo definitivamente approvato dal Senato in effetti contiene provvedimenti attesi in molte materie tra le quali: centrali uniche di committenza, maggiorazione dei contributi in caso di demolizione e ricostruzione di strutture con murature di grande spessore, ulteriori (poche) unità di personale, proroghe di mutui, tributi, busta pesante. Sono però temi che secondo l'Anci avrebbero avuto bisogno di ulteriori elementi di semplificazione, poiché le procedure indicate comportano tempi non compatibili con le necessità delle popolazioni terremotate.

