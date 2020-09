I VELENI

SAN BENEDETTO La Riviera rimane a bocca asciutta. Nessun rappresentante sambenedettese entra in consiglio regionale, almeno per ora. La situazione infatti è in costante evoluzione. L'unico spiraglio è rappresentato dall'ipotesi di un assessorato a Guido Castelli e di conseguenza entrerebbe il primo dei non eletti della lista di Fratelli d'Italia, l'ex vice sindaco Andrea Assenti.

La beffa

Una situazione in evoluzione, basta pensare che ieri mattina per circa due ore Fabio Urbinati sembrava essere il quarto consigliere regionale del Piceno che sarebbe entrato in quanto la lista Italia Viva è risultata la seconda della coalizione di centrosinistra. Se non fosse che il suo posto è andato al candidato presidente Maurizio Mangialardi. Ma Urbinati non ci sta e già annuncia ricorsi con l'appoggio del suo presidente Ettore Rosato. «Il seggio del presidente afferma Urbinati -non viene tolto al terzo, ma in questo caso al secondo e ciò è inaccettabile. Si escludono i secondi a vantaggio dei terzi, è spaventosamente antidemocratico, andremo fino alla fine. Abbiamo coinvolto gli organi nazionali e presto nomineremo un legale per seguire il ricorso. Così come chiamerò a breve anche Matteo Renzi e lo informerò su quanto avvenuto. Ma gli occhi restano puntati su Assenti che lunedì, all'inizio dello spoglio ha iniziato a sentire l'odore della vittoria ma poi le sue preferenze si sono fermate a 3.385 contro le 8.611 dell'ex sindaco di Ascoli. «Spero che la Riviera venga rappresentata afferma Assenti che ci sia un riconoscimento per San Benedetto dove Fratelli d'Italia si è attestato a primo partito del centrodestra nel Piceno, anche per tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato e si sono adoperati». Andrea Assenti, infatti, è il candidato che dopo Castelli ha preso più preferenze ma per i meccanismi della legge elettorale non è stato eletto.

Le elezioni comunali

Elezioni regionali che sono state un po' una prova generale delle amministrative del 2021. Ieri mattina molti esponenti della coalizione di centrosinistra hanno incrociato le dita affinché Urbinati entrasse nell'assemblea legislativa così da togliersi dai piedi un potenziale candidato sindaco. Sì perché a questo punto si comincia a guardare alle elezioni comunali con un centrodestra dove non mancano fibrillazioni che potrebbero peggiorare nel caso in cui non entrasse Assenti, tanto da mettere in dubbio anche una ricandidatura del sindaco Piunti mentre nel centrosinistra se le elezioni regionali dovevano essere una sorta di primarie sono servite solo a confondere di più le idee e dove l'unica certezza è che il Pd dovrà ripartire da zero.

La Lega

Grande soddisfazione viene espressa dalla Lega di Grottammare che dalle elezioni regionali si conferma il primo partito della coalizione di centrodestra. Dati alla mano, con 1.439 preferenze e il 21,43% la Lega supera Fratelli d'Italia che si ferma a 1229 voti e 18.30%. Dato ribaltato a livello provinciale dove il partito della Meloni è il primo con il 22,7% rispetto a quello di Salvini al 20,4%. Grande soddisfazione della responsabile comunale della Lega Cristina Berni: «Un grande risultato frutto dell'ottimo lavoro della sezione di Grottammare. In questi mesi abbiamo portato avanti un grande lavoro di squadra, tutte le domeniche siamo stati presenti con i gazebo delle Lega».

Alessandra Clementi

